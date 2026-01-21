Spaccio per curare mia madre Ho mangiato l' ultima volta in carcere Le storie al limite dei pusher del Quarticciolo

Le storie dei pusher nel Quarticciolo svelano realtà spesso complesse e difficili da giudicare. Tra motivazioni di solidarietà, dipendenze o necessità, queste narrazioni offrono uno sguardo sulle condizioni sociali e personali di chi si trova coinvolto in attività illegali. Un’analisi obiettiva aiuta a comprendere le ragioni dietro comportamenti che, purtroppo, spesso sfociano nel crimine e nella marginalità.

Chi dice di spacciare per guadagnare i soldi e mandarli alla madre malata, chi per comprare altra droga e chi perché non mangia. Sono alcune delle storie al limite che si vivono nelle piazze di spaccio di Roma e il Quarticciolo, tra questa, è quella che presenta lo scenario più frammentario.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Al Quarticciolo gli squadroni speciali dei carabinieri, scovati i nascondigli dei pusher: 11 arresti (video)

Leggi anche: Verissimo, Paola Caruso in lacrime: "Ho perso mia madre e l'ultima parte che mi legava a mio padre"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Le Alberelle. Ethan Dufault · Signs. Da Spaccio Agricolo Le Alberelle la qualità si vede. Carne suina e bovina, pollame, salumi, piatti pronti da cuocere e prodotti freschi selezionati con cura, tutti da animali allevati da noi. Dal campo al banco, senza scorcia - facebook.com facebook