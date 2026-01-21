I carabinieri di Ghemme hanno effettuato un’operazione nei boschi di Cavaglio d’Agogna, arrestando in flagranza un uomo di 37 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora, responsabile di spaccio di droga. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al fenomeno nel territorio novarese, contribuendo a garantire maggiore sicurezza per la comunità locale.

Ancora un blitz antidroga dei carabinieri nei boschi del novarese.Nei giorni scorsi i militari della stazione di Ghemme sono infatti intervenuti a Cavaglio d'Agogna, dove hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora. L'uomo è accusato di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Area di spaccio nei boschi smantellata dai carabinieri

Leggi anche: A soli 19 anni finisce nei guai per spaccio: arrestato dai carabinieri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Spaccio nei boschi di Cavaglio, 37enne arrestato dai carabinieri; Rieti, blitz antidroga nei boschi di Casapenta: due arresti, sequestrati cocaina, armi e oltre 17 mila euro; Spaccio nei boschi: i Carabinieri perlustrano ed arrestano un 32enne; Ho visto 800 ragazzi cercare dosi nel verde, i boschi della droga sono il nuovo pericolo sociale.

Spaccio nei boschi: arrivano i Carabinieri ed arrestano un 32enneE' successo nelle scorse ore a Tradate: nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e controllo del territorio, finalizzate a restituire sicurezza e l ... settenews.it

Ancora un blitz anti spaccio nei boschi del Parco Pineta: un arresto a TradateI Carabinieri della Compagnia di Saronno hanno infatti arrestato un cittadino marocchino di 32 anni: smantellato il bivacco utilizzato come base logistica per lo smercio della droga e sequestrate nume ... varesenoi.it

Scoperta una piazza di spaccio nei boschi di Vada: i carabinieri arrestano un 22enne e sequestrano hashish, cocaina e 2.300 euro facebook