spaccio internazionale salta la rete sei arresti il crocevia era a rubiera

Un'operazione delle forze dell'ordine ha smantellato un traffico di droga nel Reggiano, con arresti a Rubiera. Il gruppo coinvolto, composto da persone di origine magrebina, gestiva un'importante rete di spaccio di cocaina, collegata ad altre associazioni criminali della zona. L'intervento mira a contrastare il mercato illecito, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata.

In azione c’era il cosiddetto ‘gruppo di Rubiera’, composto da persone di origine magrebina, che assieme ad altre due associazioni a delinquere (tutte con base nel Reggiano) dedite allo spaccio al dettaglio di cocaina faceva da crocevia al ricco mercato. Ma la polizia di Stato di Reggio, dopo indagini approfondite condotte dalla Procura di Bologna con la Direzione Distrettuale Antimafia, ha stroncato la maxi rete internazionale eseguendo nella notte di ieri sei custodie cautelari in carcere, nei confronti di altrettanti individui, cinque albanesi e un italiano (gli indagati erano 15 in tutto). Si tratta dell’operazione ‘Sturl One’, che ha visto arresti e perquisizioni oltre che nelle province di Reggio, Bergamo, Brescia, Savona, anche in Francia, Spagna e Albania, grazie a un coordinamento operativo con autorità di polizia straniere e con il dipartimento della polizia criminale albanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

