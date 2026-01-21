Sorpresi con la droga tre arresti a Bitritto | sequestrati anche 80mila euro in contanti

A Bitritto, tre persone tra i 22 e i 37 anni sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di detenzione e spaccio di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati anche circa 80.000 euro in contanti, evidenziando l'entità dell'attività illecita. L'intervento rientra nelle attività di contrasto alla criminalità legata al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Tre uomini, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Bitritto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Sequestrati droga, soldi e una pistolaL'operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale dei Bari, con.🔗 Leggi su Baritoday.it Bitritto, droga: tre arresti, sequestrati anche ottantamila euro circa e una pistola CarabinieriI Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone a Bitritto nell’ambito di un’operazione antidroga. Leggi anche: Totò Cuffaro, sequestrati 80mila euro in contanti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sorpresi con due etti di cocaina e hashish, arrestati due giovani; Contanti addosso e droga nelle aiuole: tre arresti all’alba nel cuore della città; Blitz in un B&B di Castello: sorpresi con la cocaina e una pistola clandestina; Nascondeva cocaina nelle calze: 73enne denunciato per spaccio, tradito dal viavai di clienti. Sorpresi con la droga, tre arresti a Bitritto: sequestrati anche 80mila euro in contantiL'operazione dei militari del comando provinciale con il nucleo cinofili di Modugno: rinvenuta anche una pistola, custodita in un luogo nelle disponibilità di uno dei tre arrestati ... baritoday.it Corso Umberto I: sorpreso in casa con la droga. La Polizia di Stato arresta un 38enneContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel ... napolivillage.com Sorpresi con la droga e soldi in contanti: arrestati due fratelli Un trentatreenne, l’altro ventiquattrenne, sono stati arrestati e, in attesa di convalida, sottoposti su disposizione del Pubblico Ministero di turno agli arresti domiciliari... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.