Soresi | Da regolamento Iren se autorizzata è obbligata a entrare nel condominio

Soresi, in conformità al regolamento Iren, sottolinea che, qualora autorizzata, è tenuta a entrare nel condominio. La questione della tariffa puntuale continua a essere al centro del dibattito cittadino, generando varie opinioni tra residenti e amministratori. Questa precisazione mira a chiarire gli aspetti normativi e a favorire una comprensione più precisa del tema, mantenendo un approccio sobrio e diretto.

Tariffa puntuale, arriva un'altra puntualizzazione sul delicato tema che tanto fa discutere in città. Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d'Italia, in Consiglio comunale ha riportato una segnalazione di condomini e amministratori. Stando alle voci raccolte, Iren non entrerebbe più nei cortili dei.

