Sony cede i suoi televisori ai cinesi di TCL | la fine di un’era che ha fatto sognare generazioni

Sony ha annunciato la cessione della sua divisione televisori a TCL, attraverso una joint venture guidata dall’azienda cinese. Questa decisione segna la fine di un’epoca in cui Sony dominava il settore, rappresentando un cambiamento significativo nel panorama dell’elettronica di consumo. La scelta riflette le trasformazioni del mercato globale e l’evoluzione delle strategie aziendali nel settore tecnologico.

Sony ha ufficializzato la decisione di separare la propria divisione televisori e affidarne il controllo a una joint venture guidata dall’azienda cinese TCL, segnando ufficialmente la fine di una lunga stagione industriale e culturale caratterizzata dalla supremazia tecnologica del Giappone. Il 51% finirà in mano cinese mentre il 49% resterà ancora alla Sony. Dall’intesa tra Sony e TCL nascerà una nuova entità che avrà il compito di gestire l’intero comparto Home Entertainment del gruppo giapponese: televisori, sistemi audio domestici, sviluppo dei prodotti, design, produzione, distribuzione e assistenza, tutto in una struttura che opererà a livello globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

