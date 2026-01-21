Sondaggio SWG Fratelli d’Italia domina | il distacco dai partiti di opposizione si allarga

Secondo l'ultimo sondaggio SWG per La7, Fratelli d’Italia mantiene una posizione di leadership nel panorama politico italiano. Il partito di Giorgia Meloni si conferma stabile in testa, con un margine di vantaggio crescente rispetto ai principali partiti di opposizione. La rilevazione evidenzia una situazione di consolidamento per FdI, che continua a rafforzare la propria presenza nel quadro politico nazionale.

Fratelli d’Italia si conferma nettamente in testa nei sondaggi politici. L’ultimo rilevamento di Swg per La7 fotografa un quadro di forte stabilità ai vertici, con il partito guidato da Giorgia Meloni che amplia ulteriormente il vantaggio sulle opposizioni. Più indietro il Partito democratico, mentre perde terreno il Movimento 5 Stelle. Restano invece ravvicinate Lega e Forza Italia, entrambe sotto la soglia del 10%. Fratelli d’Italia rafforza il primato. Fratelli d’Italia consolida la leadership attestandosi al 31,1%, in crescita dello 0,2% rispetto alla settimana precedente. Un risultato che conferma la solidità del consenso costruito negli ultimi tre anni e che rende, allo stato attuale, poco incisiva la concorrenza delle forze di opposizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sondaggio Swg per Tg La7, distacco abissale con i piddini e grillini in crollo: Fratelli d'Italia domina al 31,1%Il recente sondaggio Swg per Tg La7 evidenzia una stabilità nel quadro politico italiano, con Fratelli d'Italia che mantiene il primo posto al 31,1%.

