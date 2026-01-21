Secondo un sondaggio Ipsos Doxa per FIMMG, l’utilizzo ridotto degli “spoke” nella medicina generale si associa a un aumento delle visite ed esami di secondo livello. Potenziare l’organizzazione e gli strumenti diagnostici può contribuire a diminuire le richieste di approfondimenti, alleggerendo le liste d’attesa e migliorando l’efficienza del sistema sanitario.

Potenziare organizzazione e strumenti diagnostici della medicina generale potrebbe ridurre in modo significativo l’invio dei pazienti a visite specialistiche ed esami di secondo livello, con un impatto diretto sulle liste d’attesa. È uno dei risultati principali del sondaggio realizzato da Ipsos Doxa in collaborazione con FIMMG a fine 2025 su un campione di 1.170 medici di famiglia in tutta Italia, affiancato da un’altra indagine condotta nello stesso anno su 1.500 cittadini. Secondo FIMMG, attualmente circa il 50% degli accessi nei studi di medicina generale si conclude senza bisogno di invii a ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sondaggio Ipsos Doxa per FIMMG: con gli "spoke" della medicina generale meno visite ed esami, fino a un caso su tre

