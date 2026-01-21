Le prestazioni di Sommer e Luis Henrique stanno influendo sulle recenti sorti delle rispettive squadre. Il portiere svizzero, una volta protagonista, sembra aver perso sicurezza, mentre il laterale brasiliano non riesce a replicare i risultati di Dumfries. Questi cambiamenti evidenziano le sfide e le difficoltà che alcune squadre affrontano nel mantenere la solidità difensiva e l’efficacia offensiva.

Nella notte stellata, quella contro la squadra più forte finora passata da San Siro, l’Inter ha rimesso nel bagagliaio il solito carico di rimpianti assortiti, ma ha pure sbattuto sui difetti noti che azzoppano i big match: l’Arsenal, nei fatti, è stato un acceleratore potente, ha estremizzato tutto ciò che i nerazzurri sono, nel bene e nel male. Specchiandosi nei Gunners, i ragazzi di Chivu hanno infatti confermato quella malsana tendenza, un po’ autolesionista, che li porta a complicarsi la vita contro le grandi d’Italia e d’Europa, anche quando dimostrano coraggio e fierezza come nel primo tempo di ieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sommer, l'età pesa. Luis Henrique, che buchi a destra... Inter, doppio flop

Leggi anche: Carlos a destra è un flop, Luis Henrique un mistero e Darmian ko: Inter, senza Dumfries sono dolori

Leggi anche: Sommer, Luis Henrique e non solo: Inter, il caso annunciato in diretta è triplo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Quando l'età non pesa: l'Italia è campione del mondo over 55Si tratta di un evento diviso per età e categorie che richiama centinaia di ex cestisti e cestiste (400 squadre partecipanti e circa seimila atleti e atlete) che per 10 giorni combattono sul parquet e ... gazzetta.it

C'è un problema serio in casa Inter. E non riguarda solo questa partita. Ma in questa stagione ci sono state tante, troppe partite in cui la formazione nerazzurra ha subito qualche gol di troppo. Anche oggi la prestazione di Sommer non è stata delle migliori. Sul facebook

#McTominay, lo scozzese generoso Al Napoli occorreva la partita perfetta, o quasi, perché Neres e Anguissa - non certo le uniche rinunce obbligate per Antonio Conte, però le più significative - non si regalano a nessuno, figurarsi allora quanto possa pesare l x.com