Solo Leveling | l' attore che interpreta Jinwoo nel live-action sfila a Milano per Prada

Al momento, il live-action di Solo Leveling su Netflix si distingue per il casting di Byeon Woo-seok nel ruolo di Jinwoo, con un'anteprima a Milano durante una sfilata Prada. Con l'assenza di aggiornamenti sull'anime, i fan seguono con interesse gli sviluppi del progetto, che prosegue a ritmo sostenuto. La produzione si concentra sulla realizzazione di un adattamento fedele e di qualità, puntando a soddisfare le aspettative degli appassionati.

Con l'assenza di novità sull'anime, i fan di Solo Leveling guardano al live-action Netflix, che procede a ritmi rapidi e mostra il suo primo Jinwoo con un Byeon Woo-seok direttamente da Milano. Il silenzio su una possibile Season 3 ha reso l'universo Solo Leveling un terreno fertile per speculazioni e attese. Il live-action Netflix, però, sta riempiendo il vuoto con velocità sorprendente: casting mirati e prime suggestioni visive, direttamente da Milano, alimentano la speranza che la saga possa continuare fuori dall'animazione. Byeon Woo-seok sfodera il look da "Jinwoo" Il live-action di Solo Leveling si è trasformato in pochi mesi da un annuncio sommesso a una delle produzioni più osservate del 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

