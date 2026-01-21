Solidarnosc insegna a Landini come si mette alle strette Elkann
Solidarnosc si prepara a difendere lo stabilimento Stellantis di Tychy, adottando un approccio deciso nella negoziazione. I rappresentanti del sindacato polacco mostrano come affrontare le grandi aziende con fermezza, attraverso azioni concrete e comunicazioni dirette. Questa strategia offre un esempio di come tutelare gli interessi dei lavoratori in un contesto di tensione industriale, segnando un possibile modello di confronto e tutela dei diritti.
Il sindacato polacco pronto alla lotta per difendere lo stabilimento Stellantis di Tychy. I successori di Lech Walesa danno un po’ di lezioni alla Cgil su come impostare i rapporti con Stellantis: alzano la voce, battono i pugni sul tavolo, scrivono lettere scomode ai potenti e promettono battaglia. Altro che moderazione, altro che concertazione. A Tychy, nel cuore industriale della Slesia, Solidarnosc ricorda all’Europa che un sindacato, se vuole, può ancora fare il sindacato. Anche contro il primo socio, John Elkann. Anche contro i grandi azionisti, da Peugeot allo Stato francese, fino a BlackRock. 🔗 Leggi su Laverita.info
