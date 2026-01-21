Solidarietà all' Iran | gli studenti in presidio di fronte al Bo

Un presidio si è svolto tra Palazzo Moroni e il Bo per esprimere solidarietà alle vittime delle violenze del regime iraniano. L'iniziativa condanna le repressioni avvenute da inizio gennaio, che hanno provocato numerose perdite umane nel tentativo di soffocare le proteste popolari. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione e vicinanza alle persone colpite da questa crisi.

Tra Palazzo Moroni e il Bo si è tenuto un presidio di condanna alle violenze del regime in Iran, che hanno causato migliaia di vittime da inizio gennaio col solo scopo di reprimere le proteste del popolo iraniano.

