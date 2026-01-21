Sole365 e Fondazione AIRC | un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026
Sole365 e Fondazione AIRC condividono i risultati ottenuti nel 2025, confermando l’impegno comune nel sostegno alla ricerca sul cancro. Questo percorso ha permesso di raggiungere importanti traguardi, ponendo le basi per un ulteriore incremento degli sforzi e delle risorse nel 2026. Un impegno costante per promuovere progressi concreti nella lotta contro le malattie oncologiche.
Sole365 annuncia i risultati della collaborazione per l'anno 2025 con Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, delineando un futuro ancora più ambizioso per il sostegno alla ricerca oncologica. Il brand ha prima di tutto sostenuto con una donazione di € 25.000,00 una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore, impegnato nello studio delle malattie oncologiche del tratto gastrointestinale. Poi, grazie alla vendita, nell'intero 2025, di 664.863 kg di ortofrutta di stagione selezionata, il brand Sole365 ha trasformato le scelte alimentari quotidiane in risorse concrete per sostenere il lavoro dei ricercatori, devolvendo ad Airc 5 centesimi + iva per ogni chilogrammo venduto.
