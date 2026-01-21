Sole365 e Fondazione AIRC | un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026

Sole365 e Fondazione AIRC condividono i risultati ottenuti nel 2025, confermando l’impegno comune nel sostegno alla ricerca sul cancro. Questo percorso ha permesso di raggiungere importanti traguardi, ponendo le basi per un ulteriore incremento degli sforzi e delle risorse nel 2026. Un impegno costante per promuovere progressi concreti nella lotta contro le malattie oncologiche.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.