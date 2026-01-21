Soju makgeolli e ostriche al kimchi | 17 giorni italo-coreani al Mercato Centrale

Dal 17 febbraio al 5 marzo, il Mercato Centrale propone un itinerario culinario italo-coreano con aperitivi gratuiti e menù dedicati. Durante le Olimpiadi invernali, sarà possibile scoprire sapori come soju, makgeolli e ostriche al kimchi, offrendo un’esperienza autentica e conviviale. Un’occasione per esplorare la cucina coreana in un contesto informale e accessibile, senza dover lasciare Firenze.

17 giorni di aperitivi coreani gratuiti e menù dedicati al Mercato Centrale durante il periodo delle Olimpiadi invernali. Un’iniziativa di aT Center Paris, agenzia governativa del Ministero dell’Agricoltura della Repubblica di Corea che ha scelto Bistrot Pedol per fondere la mixology italiana con prodotti alcolici coreani da abbinare a snack e a menù di pesce. Con ingresso da via G.B. Sammartini 2 (oppure dall’entrata della galleria della Stazione Centrale) dal 6 al 22 febbraio, dalle 19 alle 20.30, sarà possibile partecipare a una degustazione gratuita di cocktail coreani preparati dal mixologist Diego Ferrari, che utilizzerà spirits tradizionali come soju, makgeolli e altri distillati coreani per reinterpretare ricette classiche, creando drink fusion dal gusto unico e accessibile. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Soju, makgeolli e ostriche al kimchi: 17 giorni italo-coreani al Mercato Centrale Leggi anche: Ginstilla, evento dedicato al Gin al Mercato Centrale Roma Leggi anche: Gruppo Mediocredito Centrale, risultati 9 mesi con utile a 67,5 mln (+17,7), 1,7 miliardi di finanziamenti; irrobustito il capitale con TCR al 17,66% Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Soju, makgeolli e ostriche al kimchi: la nuova esperienza italo-coreana al Mercato Centrale di Milano - Bistrot Pedol. 17 giorni di aperitivi gratuiti e menu dedicati durante il periodo delle Olimpiadi. Storia e curiosità del makgeolli, la bevanda che si beve sotto la pioggiaEntrare nel mondo degli alcolici coreani significa risalire alle radici stesse della sua storia agricola. Tra il popolare soju e le birre moderne, il makgeolli si erge come il decano indiscusso, non ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.