Sofia sta per nascere ma i genitori sono bloccati nel traffico | scortati dai finanzieri

Il 21 gennaio 2026, a Macerata, due ufficiali della Guardia di finanza hanno assistito una donna in travaglio, scortandola fino all’ospedale Salesi di Ancona a causa di un'emergenza. L’intervento ha permesso alla futura mamma di arrivare in tempo per il parto, dimostrando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi sanitari in situazioni di urgenza.

Macerata, 21 gennaio 2026 - Due ufficiali della Guardia di finanza di Macerata hanno eseguito un intervento di soccorso, scortando una partoriente in fase di travaglio fino all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Giovedì scorso, intorno alle 9, la pattuglia si stava recando al comando regionale del capoluogo dorico per un seminario organizzato in collaborazione con la direzione regionale dell’Ispettorato del lavoro. All’improvviso è stata affiancata da un’auto vicino alla galleria Risorgimento. L’intervento delle Fiamme Gialle. Il conducente, in forte stato di agitazione e visibilmente scosso, ha segnalato ai due ufficiali che la moglie, a bordo del veicolo, era entrata in fase di travaglio avanzato e che il traffico intenso stava impedendo loro di raggiungere tempestivamente la struttura sanitaria Salesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

