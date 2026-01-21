Smog scattano ancora le misure emergenziali

A Piacenza e in altri capoluoghi emiliani, sono state attivate le misure emergenziali in risposta al bollettino Arpae che segnala il superamento dei limiti di Pm10. Queste restrizioni, adottate per tutelare la qualità dell’aria, si rendono necessarie quando i livelli di inquinamento superano le soglie previste dalla normativa. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare comportamenti responsabili per contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi emiliani - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai.

