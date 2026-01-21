Smog e qualità dell' aria Monza Brianza è la peggior provincia della Lombardia

Nei primi venti giorni del 2026, Monza e Brianza ha registrato i livelli più alti di polveri sottili in Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia. La provincia presenta una qualità dell'aria problematica, con una concentrazione di 55 milligrammi per metro cubo, rendendola la zona con le peggiori condizioni ambientali nella regione. Questi dati evidenziano l'importanza di monitorare e intervenire per migliorare la qualità dell'aria locale.

Primi 20 giorni del 2026 da dimenticare per la qualità dell'aria della provincia di Monza e Brianza. Come rilevato da Legambiente Lombardia infatti, la provincia brianzola è quella che ha registrato la peggior concentrazione di polveri sottili di tutta la Regione con ben 55 milligrammi per metro cubo (mgmc) di media di Pm10. In tutta la regione si sono registrati ripetuti sforamenti della soglia critica di 40 mgmc, addirittura 13 giorni su 20 nelle province di Mantova, Milano e Brescia. Dodici per Monza e Brianza, subito dietro al terzetto. I valori peggiori riguardanti le concentrazioni sono stati misurati a Monza (55 mgmc), Mantova (54 mgmc), e Lodi ( 53 mgmc), con Milano al quarto posto tra i capoluoghi insieme a Cremona (51 mgmc).🔗 Leggi su Monzatoday.it

Smog e inquinamento, la qualità dell'aria in UmbriaArpa Umbria ha diffuso i primi dati sulla qualità dell’aria in regione nel 2025, offrendo un quadro preliminare sull’inquinamento atmosferico.

Smog e inquinamento, la qualità dell'aria che tira in UmbriaArpa Umbria ha pubblicato i primi dati sulla qualità dell'aria in regione nel 2025, evidenziando le concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici.

