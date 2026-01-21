Smettere di viaggiare in aereo per ridurre le emissioni non serve | il trucco è volare tutti in economy

Un recente studio pubblicato su Nature evidenzia che è possibile ridurre di oltre il 50% le emissioni di CO2 nel settore dell'aviazione senza eliminare i voli. La chiave sta nel preferire la classe economy, che permette di ottimizzare l’utilizzo dello spazio e delle risorse, contribuendo a un approccio più sostenibile ai viaggi aerei.

Il report arriva in un contesto climatico sempre più teso. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, confermando una tendenza che rende il peso ambientale dei viaggi aerei impossibile da ignorare. Ma invece di puntare il dito contro il viaggio in sé, lo studio individua un bersaglio molto preciso: l'efficienza. Non meno voli, ma voli diversi Il messaggio che emerge è netto: gran parte delle emissioni attuali non è una conseguenza inevitabile del fatto di viaggiare in aereo, ma il risultato di scelte industriali e commerciali stratificatesi nel tempo. In particolare, la crescente enfasi sulle classi di lusso ha aumentato l'impatto climatico medio del trasporto aereo, pur servendo una minoranza di passeggeri.

