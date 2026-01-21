Smell of Grunge – La Scena di Seattle e i suoi Dischi | dal 23 gennaio in libreria

Dal 23 gennaio 2026 sarà disponibile in libreria e online

Dal 23 gennaio 2026 disponibile in libreria e in tutti gli store online: " Smell of Grunge. La Scena di Seattle e i suoi Dischi " di Alessandro Cancian e Giacomo Graziano (per Arcana Edizioni ). Indice. Smell of Grunge – La Scena di Seattle e i suoi Dischi. Il libro. Gli autori. Smell of Grunge – La Scena di Seattle e i suoi Dischi. " Per alcuni, la breve stagione del grunge portò alla più grande rivoluzione musicale e discografica degli anni Novanta, per altri fu una semplice, seppur ispirata, rivisitazione del rock degli anni Settanta, per altri ancora è stato il compimento finale verso il mainstream di un percorso iniziato da piccole etichette e band indipendenti lungo tutti gli anni Ottanta.

Volevo segnalare a tutti gli amanti del grunge e degli anni Novanta, l'uscita di questo libro per la casa editrice Arcana: Smell of Grunge. La Scena di Seattle e i suoi dischi. Sicuramente, un bel modo per rivivere quella magnifica stagione musicale. facebook