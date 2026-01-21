Smartphone lento | disattiva queste 5 funzioni e vola Senza cambiare la batteria

Da screenworld.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il tuo smartphone Android risulta lento, non è sempre necessario sostituirlo. Con alcuni semplici interventi, puoi migliorare le prestazioni del dispositivo senza cambiare batteria o acquistarne uno nuovo. In questo articolo, ti illustreremo cinque funzioni da disattivare per velocizzare il telefono e rendere più efficace l’uso quotidiano del tuo smartphone.

Non serve cambiare smartphone: bastano pochi passaggi per sbloccare le prestazioni del tuo telefono. Un telefono Android lento può diventare un problema concreto nella vita di tutti i giorni. Le app che si aprono con ritardo, i comandi che non rispondono subito, la memoria che si riempie troppo in fretta. Che si tratti di un vecchio modello Samsung o Huawei, oppure di uno smartphone economico, ci sono situazioni in cui il telefono sembra proprio “impallarsi”. Eppure, prima di pensare all’acquisto di un nuovo dispositivo, esistono strategie semplici e gratuite per recuperare fluidità e velocità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

smartphone lento disattiva queste 5 funzioni e vola senza cambiare la batteria

© Screenworld.it - Smartphone lento: disattiva queste 5 funzioni e vola. (Senza cambiare la batteria)

Questo errore lo fanno tutti: così stai rovinando la batteria dello smartphone senza saperloMolti utenti commettono inconsapevolmente un errore quotidiano che danneggia la batteria dello smartphone nel tempo.

Leggi anche: Ricarica Smartphone: Consigli Utili per Estendere la Vita della Batteria

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Smartphone lento? Android 15 vi dirà se è colpa della memoriaCon l'avanzare del mondo tecnologico, il punto focale della longevità degli smartphone si sta spostando dalle promesse di aggiornamento software alla sostenibilità dell'hardware. In questo panorama ... tomshw.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.