smartphone alla guida in un anno 172 sanzioni

Nel corso dell’ultimo anno, sono state emesse 172 sanzioni per l’uso dello smartphone alla guida, con una patente ritirata in media ogni giorno. Parallelamente, la Polizia locale ha ampliato le proprie competenze, svolgendo indagini su casi complessi come tentativi di omicidio legati alla criminalità giovanile, dimostrando un impegno crescente nella sicurezza e nella tutela della comunità.

Una patente ritirata al giorno. Ma anche azioni che hanno portato quello che un tempo era il comando della municipale a diventare a tutti gli effetti una Polizia locale in grado di svolgere indagini su un tentato omicidio legato alla criminalità giovanile. L’attività di polizia giudiziaria è incrementata nel 2025 in modo significativo arrivando a un più 33% delle informative di reato, che nel complesso sono state 217. Di queste 4 erano arresti, mentre 15 erano perquisizioni. Per il Comando il presidio del territorio non è una semplice funzione operativa, ma da questo passa la garanzia di sicurezza per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Smartphone alla guida. In un anno 172 sanzioniIl report 2025 della Polizia locale: più agenti nelle strade e maggiori controlli. Aumento del 33% delle informative di reato, quasi una patente al giorno ritirata. ilrestodelcarlino.it

