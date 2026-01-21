Slow?mo travel i 7 trend che guideranno il modo di viaggiare nel 2026

Nel 2026, il settore dei viaggi si orienterà verso un approccio più consapevole e autentico. Gli trend emergenti, come il souljourn e il puddling, riflettono una preferenza crescente per esperienze lente, profonde e trasformative. I viaggiatori, soprattutto i giovani, cercano di scoprire il mondo in modo più autentico e sostenibile, privilegiando momenti di qualità e connessione reale con le destinazioni.

Dal souljourn al puddling: il 2026 sarà l'anno dello slow?mo travel. Giovani sempre più orientati a esperienze autentiche, lente e trasformative. Il 2026 sarà l'anno dello slow?mo travel, il modo di viaggiare che mette al centro il percorso più che la destinazione. A confermarlo sono il Global Travel Trends Report 2025 e lo studio McKinsey & Skift, secondo cui 7 giovani su 10 attribuiscono al viaggio la stessa importanza della destinazione, mentre oltre metà della Gen Z è disposta a investire cifre elevate nelle esperienze, rinunciando a voli, shopping o trasporti pur di vivere momenti realmente significativi.

