Slovenia il magico villaggio di ghiaccio di Mojstrana

Ogni inverno, il villaggio di Mojstrana, situato nelle Alpi Giulie in Slovenia, si trasforma in un suggestivo paesaggio di ghiaccio. Questa località offre un’esperienza autentica e tranquilla, ideale per chi desidera scoprire le bellezze naturali della regione in un contesto silenzioso e incantato. Mojstrana rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di montagna e di atmosfere invernali, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Ogni anno, durante i mesi invernali, il villaggio di Mojstrana – nel cuore delle Alpi Giulie, in Slovenia – si trasforma in un paradiso di ghiaccio. Migliaia di persone provenienti da tutta la Slovenia e da altri Paesi visitano il regno del ghiaccio per fare passeggiate nella natura e ammirare le creazioni di ghiaccio. Il creatore del villaggio di ghiaccio è Pavel Skumavc, originario di Mojstrana. Appassionato di arrampicata su ghiaccio da sempre, Skumavc crea il villaggio di ghiaccio da oltre 30 anni. Cominciò spruzzando la gola di Mlacca con l’acqua di un ruscello di montagna per creare piste di arrampicata su ghiaccio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Slovenia, il magico villaggio di ghiaccio di Mojstrana Leggi anche: Monza si accende per il Natale: le luminarie, il villaggio magico e la pista sul ghiaccio Il magico villaggio di Babbo NataleIl Magico Villaggio di Babbo Natale, allestito presso la sala Biagi della Provincia in via Ricasoli 17, è aperto fino a domani. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il magico villaggio di Babbo NataleIl Magico Villaggio di Babbo Natale allestito alla sala Biagi della Provincia (via Ricasoli 17) dal comitato di Prato della Croce Rossa, resta aperto fino a domani (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle ... lanazione.it Trieste, Slovenia & Croazia, magico tour Fisicara Viaggi Vuoi saperne di più Scrivici adesso per maggiori info e dettagli Vieni a trovarci in una delle nostre sedi più vicina a te: Caltagirone – Via Madonna della Via 174 a/b/c Marina di Ragusa – Via Tind - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.