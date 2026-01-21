Sky Rugby Six Nations 2026 la conferenza stampa diretta STREAMING ??

La conferenza stampa di Sky Rugby per il Six Nations 2026 sarà disponibile in diretta streaming. L'edizione 2026 del Guinness Men's Six Nations si svolgerà dal 5 al 7 febbraio, coinvolgendo Italia, Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles e Francia. Questo torneo, tra i più rilevanti nel panorama rugbistico internazionale, vede l’Italia partecipare per il ventisettesimo anno consecutivo.

L'edizione 2026 del Guinness Men's Six Nations, uno dei tornei più prestigiosi del panorama rugbistico mondiale, inizia nel weekend tra il 5 e il 7 febbraio con l'Italia in gara per il ventisettesimo anno consecutivo insieme a Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles e Francia. La prima giornata dà il via alla 132esima edizione di una competizione che rappresenta l'eccellenza del rugby europeo fino alla conclusione prevista per sabato 14 marzo. Oltre al torneo maschile principale arrivano anche il Guinness Men's U20 Six Nations e il Guinness Women's Six Nations, portando il grande rugby su tutti i fronti con azzurri e azzurre pronti a battagliare contro le migliori nazionali europee.

