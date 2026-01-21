Škoda Kamiq | due nuovi allestimenti dedicati al mercato italiano

Škoda presenta due nuovi allestimenti, Your Way e Be More, disponibili esclusivamente per il mercato italiano. Queste versioni offrono una dotazione di serie arricchita, con particolare attenzione a comfort, connettività e sicurezza, per rispondere alle esigenze dei clienti locali. Con queste opzioni, Škoda intende rafforzare l’offerta del Kamiq, garantendo una proposta più completa e adatta alle preferenze del pubblico italiano.

Škoda amplia l'offerta del Kamiq per il mercato italiano introducendo due nuove allestimenti esclusivi, Your Way e Be More. Queste nuove versioni affiancano la configurazione base Selection e il top di gamma Monte Carlo. L'introduzione di questi due nuovi allestimenti ha l'obiettivo di rendere l’auto uno strumento quotidiano adatto sia alla mobilità urbana sia agli spostamenti extraurbani. Le nuove versioni puntano su una dotazione di serie più completa in termini di comfort, connettività e sicurezza. Invariate le dimensioni compatte, abitabilità da segmento superiore e facilità di guida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Škoda Kamiq diventa più elegante e tecnologicaIl Škoda Kamiq si rinnova con le nuove versioni Your Way e Be More, dedicate al mercato italiano.

