Škoda Kamiq diventa più elegante e tecnologica

Il Škoda Kamiq si rinnova con le nuove versioni Your Way e Be More, dedicate al mercato italiano. Questi allestimenti offrono un livello superiore di comfort, connettività e sicurezza, garantendo un’esperienza di guida più elegante e tecnologicamente avanzata. Un aggiornamento che risponde alle esigenze di una clientela attenta alla qualità e alle dotazioni di serie, senza rinunciare alla sobrietà e all’affidabilità tipiche del marchio.

Škoda amplia l'offerta del Kamiq per il mercato italiano introducendo due nuove allestimenti esclusivi, Your Way e Be More. Queste nuove versioni affiancano la configurazione base Selection e il top di gamma Monte Carlo. L'introduzione di questi due nuovi allestimenti ha l'obiettivo di rendere l'auto uno strumento quotidiano adatto sia alla mobilità urbana sia agli spostamenti extraurbani. Le nuove versioni puntano su una dotazione di serie più completa in termini di comfort, connettività e sicurezza. Invariate le dimensioni compatte, abitabilità da segmento superiore e facilità di guida.

