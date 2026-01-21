Sisma 3.6 in provincia di Messina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:28 in provincia di Messina, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento sismico ha avuto una intensità moderata e non sono stati segnalati danni significativi. La zona rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi o repliche.

Argomenti discussi: Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati; Scossa di terremoto all'alba: paura in Valle d'Aosta; Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto. Terremoto oggi ad Aosta, 3.4 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: violenta scossa da 5.6 in RussiaTerremoto oggi ad Aosta, 3.4 di magnitudo: le ultime notizie dell'INGV anche sul sisma da 5.6 registrato in Russia ... Terremoto di magnitudo 3.6 in provincia di Messina TERREMOTO IN PROVINCIA DI FROSINONE : SCOSSA a VEROLI Poco fa, alle ore 22:06, la terra ha tremato in Ciociaria. Un sisma di magnitudo 3.3 è stato registrato dai sismografi dell'INGV con epicentro a Veroli (FR). I dati tecnici dell'evento: Magnitudo: #Sisma. Due scosse questa mattina in provincia di #Ravenna: magnitudo 4.3 e 4.1. Sistema di protezione civile subito attivato e scattate le procedure previste, molta paura ma al momento non si registrano danni

