Il governo siriano ha annunciato un nuovo cessate il fuoco di quattro giorni con le forze curde, che prevedere il ritiro dalle loro posizioni nel nordest del paese. La misura, comunicata il 20 gennaio, si inserisce in un contesto di tensioni e cambiamenti sul terreno, con il coinvolgimento di attori internazionali e regionali. La durata limitata del cessate il fuoco evidenzia le complessità della situazione in Siria e le sfide per la stabilità nella regione.

Il 20 gennaio il presidente Ahmed al Sharaa ha dato ai curdi quattro giorni di tempo per proporre un piano di “integrazione pacifica” della regione di Al Hasaka, a maggioranza curda, nel nuovo stato siriano. In questo periodo le parti si sono impegnate a rispettare un cessate il fuoco. Il governo, determinato ad affermare la sua autorità su tutto il territorio nazionale, aveva annunciato il 18 gennaio un accordo con i curdi per integrare le loro istituzioni civili e militari nello stato. L’accordo costituiva però un duro colpo per i curdi, che speravano di preservare l’amministrazione autonoma insediata più di dieci anni fa nel nordest del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Siria, nuovo cessate il fuoco di quattro giorni tra il governo e le forze curde

Siria, arriva il cessate il fuoco: accordo tra Damasco e forze curdeÈ stato raggiunto un accordo tra Damasco e le forze curde per un cessate il fuoco in Siria.

Siria, il presidente Al Sharaa e le forze curde annunciano un cessate il fuocoIl 18 gennaio, il presidente siriano Ahmed al Sharaa ha comunicato un accordo con le forze curde finalizzato a un cessate il fuoco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’accordo con il governo della Siria è una resa per i curdi; Distrutti oltre 2500 edifici a Gaza dopo il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times - Le Forze di difesa israeliane restano in allerta per possibili scenari a sorpresa in relazione alla situazione in Iran; La Türkiye sostiene l’accordo di cessate il fuoco in Siria e chiede unità e piena integrazione; QUATTRO GIORNI DI CESSATE IL FUOCO IN SIRIA, MA LE VIOLENZE NON SI FERMANO. CRESCE LA SOLIDARIETÀ AL ROJAVA SOTTO ATTACCO, PROTESTE IN ITALIA E NEL MONDO.

Il cessate il fuoco tra curdi e governo siriano resta traballanteUn Humvee delle Forze democratiche siriane abbandonato a bordo strada tra Raqqa e Hassakeh, nel nordest della Siria, 20 gennaio 2026 (AP Photo/Omar Albam) La situazione nelle zone del nord-est della ... ilpost.it

QUATTRO GIORNI DI CESSATE IL FUOCO IN SIRIA, MA LE VIOLENZE NON SI FERMANO. CRESCE LA SOLIDARIETÀ AL ROJAVA SOTTO ATTACCO, PROTESTE IN ITALIA E NEL MONDODopo giorni di assedio dei quartieri a maggioranza curda di Aleppo e la regione della Siria del Nord e dell’Est da parte delle forze governative di Damasco, è stato siglato un nuovo accordo di cessate ... radiondadurto.org

La Siria di al-Sharaa, sotto gli occhi dei militari Usa, ha attaccato la regione del Rojava, autonoma e democratica da 14 anni. Ora un nuovo tentativo di tregua. Nei combattimenti decine di miliziani Isis tornati in libertà, potrebbero dirigersi in Occidente facebook

La Siria di al-Sharaa, sotto gli occhi dei militari Usa, ha attaccato la regione del Rojava, autonoma e democratica da 14 anni. Ora un nuovo tentativo di tregua. Nei combattimenti decine di miliziani Isis tornati in libertà, potrebbero venire in Occidente x.com