Siria il governo attacca l’Amministrazione autonoma del nord est | le forze curde resistono i media italiani tacciono

Di recente, il governo siriano ha lanciato un'offensiva contro l’Amministrazione autonoma del nord-est, che dal 2019 gestisce una vasta area a est dell’Eufrate, ricca di risorse strategiche. Le forze curde resistono all’attacco, mentre i media italiani dedicano scarsa attenzione alla situazione, che coinvolge aspetti chiave della stabilità e della sicurezza della regione.

Nei giorni scorsi il governo siriano ha attaccato l’ Amministrazione autonoma del nord-est (Daa) che controllava dal 2019 tutta la Siria a est dell’Eufrate (buona parte del territorio, con risorse agricole, idriche ed energetiche fondamentali per il paese). La Daa è nata da un partito curdo di orientamento socialista democratico, il Partito di unione democratica, e dalla sua iniziativa di coinvolgimento di organizzazioni, partiti e tribù arabi, assiri ed ezidi. Da questa intesa sono nate le Forze siriane democratiche o Fsd, che hanno riunito una minoranza di curdi (le Ypg) con una maggioranza di combattenti arabi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

