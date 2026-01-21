Sinner e Brignone rappresentano l’impegno costante e la passione per il loro sport. Federica è rientrata in gara dopo 292 giorni dall’infortunio, mentre Jannik ha conquistato una vittoria in Australia a soli 65 giorni dal successo alle Finals. La loro dedizione testimonia l’importanza del lavoro e della resilienza nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Jannik Sinner e Federica Brignone sono tornati nella stessa mattinata italiana, quasi alla stessa ora. Sbarcati entrambi da lunghi viaggi, anche se molto diversi: lui partito dalla gioia, lei dal dolore. A 65 giorni dal trionfo nelle Finals torinesi, Sinner è tornato a giocare una partita ufficiale Atp. La Brignone si è ripresentata al cancelletto di una gara di Coppa del Mondo 292 giorni dopo il terribile infortunio. Lui al caldo di Melbourne, lei sulle nevi di Plan de Corones, non lontano da casa Sinner. Distanze annullate dalla tv, che li ha sovrapposti. Li abbiamo ammirati come la madre dei Gracchi ammirava i suoi gioielli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Brignone, riecco i nostri gioielli e la loro felice ossessione del lavoro

