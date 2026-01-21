Sinner-Duckworth | orario precedenti e dove vederla in tv

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, affrontando James Duckworth nel secondo turno del torneo. La partita si svolgerà nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con diretta tv e streaming. Di seguito, orario, precedenti e tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open. Il tennista azzurro, nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, sfida l'australiano James Duckworth – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Sinner, all'esordio, ha superato il primo turno con il francese Hugo Gaston, ritiratosi per un problema fisico dopo aver perso i primi due set, mentre Duckworth ha battuto il croato Dino Prizmic. La sfida tra Sinner e Duckworth è in programma giovedì 22 gennaio alle 9 ora italiana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

