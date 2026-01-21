Sinner-Duckworth Jannik ha un ko da vendicare | il pronostico

Jannik Sinner si prepara ad affrontare un match importante nel secondo turno, dove incontrerà l’australiano che lo ha già battuto nel 2021. Attualmente numero 2 del ranking mondiale, Sinner cerca di riscattare quella sconfitta e avanzare nel torneo. La partita rappresenta un’occasione per dimostrare il suo valore e proseguire la propria stagione. Ecco il pronostico e le possibili strategie per questa sfida.

Nel secondo turno il numero 2 del mondo che affronterà l'australiano, numero 88 nel ranking, contro cui ha perso nel 2021 Jannik ha passato agevolmente il primo turno degli Australian Open iniziando la difesa del titolo che ha vinto nel 2024 e nel 2025: battuto Gaston, l'azzurro è atteso da un idolo di casa. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Duckworth in programma il 22 gennaio alle ore 1.00. Il francese Gaston stava perdendo 6-2 6-1 contro Jannik quando ha deciso di ritirarsi per un malore. L'italiano ha avuto così via libera in poco più di un'ora al debutto nel primo Slam stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

