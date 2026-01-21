Sinner celebra Brignone | Atlete come lei hanno qualcosa in più

Da Melbourne, Jannik Sinner ha espresso ammirazione per Federica Brignone, riconoscendo il valore di atlete come lei, capaci di affrontare con determinazione e passione anche le sfide più difficili. Le parole del tennista riflettono il rispetto e l’apprezzamento verso il percorso di recupero e il talento della sciatrice, simbolo di impegno e resilienza nello sport italiano.

Dal ritiro degli Australian Open Jannik Sinner ha rivolto parole di grande stima verso Federica Brignone, protagonista di un emozionante ritorno alle competizioni di sci alpino dopo un lungo infortunio. Secondo Sinner, alcuni atleti, proprio come l’italiana, possiedono “qualcosa in più” che poi rende speciali negli sport, indipendentemente dai risultati. Nel corso della conferenza stampa post vittoria agli Australian Open, Sinner è stato sollecitato a commentare il rientro in gara di Federica Brignone, avvenuto dopo circa 292 giorni di stop per infortunio. Il numero 2 del tennis mondiale ha definito “fenomenale” il ritorno della sciatrice alle gare, sottolineando la quantità di lavoro e i sacrifici necessari per tornare ai livelli più alti dello sport.🔗 Leggi su Sportface.it

Jannik Sinner loda Federica Brignone: “Certi atleti hanno qualcosa in più”Jannik Sinner ha espresso ammirazione per Federica Brignone, sottolineando come alcuni atleti possiedano qualità straordinarie.

Brignone rientra ed è subito sesta. Sinner: «Ha fatto qualcosa che pochissimi riescono a fare, lo sci è pericoloso»Federica Brignone ritorna in gara dopo dieci mesi di assenza, piazzandosi subito in sesta posizione nel gigante di Plan de Corones.

