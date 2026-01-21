Simone Bilardo, dopo una diagnosi difficile seguita a una caduta in bicicletta durante un allenamento di triathlon nel 2021, ha scelto di vivere pienamente la propria quotidianità. Non si definisce un guerriero, ma ha affrontato le sfide con determinazione e ottimismo, dimostrando come sia possibile affrontare le difficoltà e continuare a godersi la vita. La sua esperienza è un esempio di resilienza e di volontà di vivere al massimo, nonostante gli ostacoli.

Una caduta in bicicletta durante l’allenamento per un triathlon nel 2021. Il casco andato completamente in frantumi. E poi, dagli accertamenti fatti dopo quell’incidente, una scoperta inaspettata: due tumori al cervello, di cui uno particolarmente aggressivo e inoperabile. Per Simone Bilardo, imprenditore e appassionato di sport, quella caduta è stata paradossalmente una fortuna, perché ha permesso di scoprire qualcosa che altrimenti sarebbe rimasto nascosto. Simone Bilardo è un giovane imprenditore lombardo che fino al 2021 viveva una vita frenetica, sempre in corsa tra lavoro, sport e obiettivi da raggiungere. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Simone Bilardo, da una diagnosi nefasta a una vita vissuta al massimo: “Ma non sono un guerriero”

Leggi anche: Simone Bilardo: “Ho scoperto due tumori al cervello, oggi sono vivo più che mai. Sapere la ‘scadenza’? Può essere una fortuna”

Leggi anche: Nicola Pietrangeli, campione del tennis con una vita da romanzo: vissuta sempre senza compromessi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La storia di Simone Bilardo: Mi hanno detto: ti restano due anni. Da allora vivo più che mai; Simone Bilardo ai Martedì Letterari con Vivo più che mai, una storia di coraggio in anteprima nazionale; Più vivo che mai: a Como la testimonianza di Simone Bilardo, dalla diagnosi drammatica alla scelta di vivere intensamente; L’appello di Simone Bilardo: Sono felice più che mai, la vita è una ed è stupenda. Molti la stanno cestinand….

L’appello di Simone Bilardo: Sono felice più che mai, la vita è una ed è stupenda. Molti la stanno cestinandoGrande emozione e partecipazione alla presentazione del libro Vivo più che mai a Sanremo. Insieme alla moglie, l’ex manager affronta dolore e malattia ... ilsecoloxix.it

Più vivo che mai: a Como la testimonianza di Simone Bilardo, dalla diagnosi drammatica alla scelta di vivere intensamenteGiovedì in Biblioteca incontro con Simone che racconta la sua storia, raccontata in in libro, cambiate in seguito ad un incidente ... ciaocomo.it

Sanremo, un Teatro dell’Opera pieno per Simone Bilardo: “Vivo più che mai” emoziona i Martedì Letterari (Foto e video) x.com

Giovedì 22 gennaio, alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze della #bibliotecaPaoloBorsellino si terrà la presentazione del libro: "PIÙ VIVO CHE MAI" di Simone Bilardo, edito da Rizzoli organizzata da Fondazione Como Arte, all'interno del progetto ART IS - facebook.com facebook