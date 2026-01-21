Simona Molinari inaugura Visioninmusica C’è ’Kairos’ all’Auditorium Gazzoli di Terni

Simona Molinari apre ufficialmente l’edizione 2026 di “Visioninmusica” all’Auditorium Gazzoli di Terni con il suo nuovo spettacolo “Kairos”. Cantautrice nota per la sua raffinatezza e sensibilità, attraversa diversi generi musicali con naturalezza, offrendo un’esperienza che unisce musica, racconto e memoria. L’evento, in programma venerdì alle 21, rappresenta un’occasione per immergersi in un viaggio sonoro intimo e coinvolgente.

Raffinatezza, talento e profonda sensibilità: sono i tratti distintivi di Simona Molinari (nella foto), cantautrice che attraversa generi e linguaggi con eleganza e naturalezza e che questo venerdì alle 21 inaugura l’edizione 2026 di “ Visioninmusica ”; l’appuntamento è all’ Auditorium Gazzoli di Terni con il suo nuovo spettacolo, “ Kairos ”: un progetto che fonde musica e racconto, memoria e presente, in un viaggio sonoro intimo e universale. In greco ’Kairos’ indica il momento giusto, l’attimo in cui tutto può accadere e Simona Molinari lo traduce in musica, attraverso un repertorio che abbraccia le tappe più significative della sua carriera e della sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

