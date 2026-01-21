Signorini al veleno chiede di ‘fermare’ il podcast di Corona Falsissimo con un provvedimento d’urgenza

Dopo l'autosospensione dal Grande Fratello VIP e l'interruzione della collaborazione con Mediaset Alfonso Signorini si sta concentrando sulla battaglia legale che lo vede coinvolto contro Fabrizio Corona. Le pesanti accuse dell'ex re dei paparazzi sul 'sistema' dei casting del GF Vip sono costate caro a Signorini, che ha presentato un ricorso al tribunale di Milano, un "provvedimento d'urgenza" per chiedere di 'fermare' il podcast di Corona, Falsissimo. Nei passaggi riportati del ricorso dei legali si legge che viene richiesto "l'intervento urgente dell'Autorità Giudiziaria non solo al fine di rimuovere i contenuti già diffusi, ma anche per impedire ulteriore pubblicazione e diffusione da parte del Signor Corona, a tutela dei diritti del ricorrente e della sua sfera privata". Alfonso Signorini chiede al tribunale di bloccare la prossima puntata di Falsissimo, la denuncia di Corona Alfonso Signorini ha presentato un ricorso al tribunale di Milano per chiedere il blocco della prossima puntata di Falsissimo, prevista per lunedì 26 gennaio. Alfonso Signorini: "Corona? Tutto in mano ai miei legali". Le presunte chat, le testimonianze (anonime) e le accuse di Falsissimo al "sistema Signorini" Alfonso Signorini mantiene il riserbo sulla delicata vicenda, lasciando le questioni legali ai suoi avvocati.

