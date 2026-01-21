Sigep cala il sipario Un visitatore su quattro è arrivato dall’estero

Sigep si conclude con un incremento della presenza internazionale, con un visitatore su quattro proveniente dall’estero. L’evento ha confermato la sua importanza nel settore del foodservice globale, offrendo una piattaforma di confronto e innovazione per professionisti e aziende. La crescita della componente internazionale testimonia l’interesse crescente verso le tendenze e le opportunità del mercato internazionale, consolidando Sigep come punto di riferimento nel settore.

Il foodservice globale ha trovato casa a Sigep World. L’edizione appena andata in archivio ne è ulteriore conferma, caratterizzata proprio dalla crescita della componente internazionale. Il salone di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza organizzato da Italian Exhibition Group ha fatto registrare una crescita del 33% di espositori esteri rispetto al 2025, provenienti da 45 Paesi. Tutto questo accanto a una presenza italiana "solida e di eccellenza" rappresentata dal meglio del made in Italy. Tra i nuovi ingressi Canada, Arabia Saudita, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

