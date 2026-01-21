In centro apre una nuova attività specializzata in ricambi per motori, tagliaerbe e attrezzature da giardino. Il negozio, situato nell’ex locale di articoli per la casa, offre una selezione di componenti e accessori per la manutenzione di motori e strumenti. La presenza di prodotti di qualità e l’attenzione alla sicurezza sul lavoro rappresentano i punti di forza di questa nuova realtà commerciale.

Ricambi per motori e anche tagliaerbe. Sono alcuni dei prodotti venduti dalla nuova attività che è sorta dove prima c’era un negozio di articoli per la casa. Si chiama " Argenta Ricambi ", un esercizio che, al di là del taglio del nastro e della festa dell’apertura con buffet svoltasi nei giorni scorsi, ha aperto ufficialmente i battenti lunedì scorso con questi orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30 tuti i giorni escluso il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Giorni di riposo la domenica e festivi. In vendita nei 400 metri quadrati dell’ex negozio e magazzino "Angeli e Balocchi", chiuso da alcuni mesi, si potrà acquistare di ogni per le auto ed anche mezzi agricoli o industriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza sul lavoro e ricambi. Apre una nuova attività in centro

Leggi anche: Irregolarità nella gestione della sicurezza sul lavoro: sospesa l'attività di una ditta

Leggi anche: L'altro ispettore: la sicurezza sul lavoro al centro della nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo e Cesare Bocci

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI; IA e sicurezza sul lavoro: la nuova frontiera del CdL; Salute e sicurezza in ottica di genere; Al palazzetto Urban tre giorni dedicati alla formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Dl Sicurezza lavoro 2025 convertito: novità e cosa cambia dal 2026Dalla patente a crediti al badge digitale nei cantieri, incentivi INAIL e SIISL: tutte le novità nel dl sicurezza lavoro e l’impatto su imprese e lavoratori. diritto.it

Il D.L. 159/2025 e le modifiche introdotte in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: le principali novitàCon il D.L. 159/2025 sono state introdotte importanti novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Qui si soffermerà sulle previsioni ... filodiritto.com

Il primo cittadino di San Lorenzo al lavoro per garantire la sicurezza dei suoi concittadini: 'Speriamo che il mare sia clemente' - facebook.com facebook

Cinquant'anni di poster olandesi sulla sicurezza sul lavoro "Utilizzare scale sicure" - Ary Halsema 1958 x.com