Sicurezza scuole e amministrazione | l' incontro tecnico in Comune

Oggi, mercoledì 21 gennaio, si è svolto un incontro tra il Sindaco Claudio Piron e i rappresentanti del Settore Pubblica Istruzione, dei Carabinieri di Selvazzano Dentro e della Polizia Municipale Padova Ovest. L’obiettivo è stato affrontare temi legati alla sicurezza nelle scuole e alle attività dell’amministrazione locale, promuovendo un dialogo costruttivo per garantire un ambiente scolastico più sicuro e sereno.

«Considerata anche la risonanza sulla stampa e sui media di questi giorni in merito a una presenza sospetta di fronte a un plesso scolastico di Selvazzano Dentro, sono state messe in evidenza e ribadite le competenze e le procedure da adottare ai fini di un più efficace espletamento del servizio e affinare sempre più l’intesa e la collaborazione tra i volontari, le istituzioni e le forze dell’ordine», fanno sapere dall'amministrazione comunale. «L’incontro si inserisce in un più esteso programma di aggiornamento e formazione dedicato ai volontari, visto anche l’importante ruolo di ascolto e dialogo svolto dagli stessi con i genitori, gli alunni, gli utenti della strada in momenti particolarmente delicati come l’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici», fanno sapere dall'amministrazione comunale di Selvazzano Dentro.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

