Sicurezza referendum Maduro | così le contrattazioni e il lavoro sono spariti dall’agenda Landini

Negli ultimi mesi, l’attenzione pubblica si è concentrata su temi come il pacchetto sicurezza, la riforma della giustizia e le questioni legate al Venezuela e a Maduro. Questi eventi hanno spesso occupato l’agenda politica e sociale, lasciando in secondo piano le tematiche legate al lavoro e alle contrattazioni. Un cambiamento che riflette le priorità attuali e le sfide che il paese si trova ad affrontare.

Il segretario Cgil è impegnato in un tour contro la riforma della giustizia. Critica il governo sul pacchetto sicurezza. E interviene sulle questioni estere. Sui rinnovi contrattuali, invece, le frizioni con le altre sigle sono sempre pià forti Dichiarazioni sul pacchetto sicurezza, conferenze contro la riforma della giustizia, manifestazioni per il Venezuela e per Maduro “eletto dal popolo”. Nell’agenda di Maurizio Landini c’è tutto tranne che il lavoro. E quando (per caso) vi fa capolino, riesce a far compattare gli altri sindacati contro la Cgil. Come quando parla di rinnovi contrattuali su base annua. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sicurezza, referendum, Maduro: così le contrattazioni e il lavoro sono spariti dall’agenda Landini Le lacrime di Landini per il "presidente eletto" MaduroMaurizio Landini ha definito Nicolás Maduro “presidente eletto dal popolo” durante una manifestazione della Cgil davanti all’ambasciata americana, per condannare le azioni di Trump contro il governo venezuelano. Leggi anche: Quando l’energia pulita “divora” i campi: così sono spariti 3,7 milioni di metri quadrati La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Calenda: Sul referendum voteremo Sì. Ma l’emergenza sono le stazioni; Destra e sinistra divise su tutto, anche sull’Iran. Ormai sarà così fino al referendum. Sicurezza, referendum, Maduro: così le contrattazioni e il lavoro sono spariti dall'agenda LandiniIl segretario Cgil è impegnato in un tour contro la riforma della giustizia. Critica il governo sul pacchetto sicurezza. E interviene sulle questioni estere. Sui rinnovi contrattuali, invece, le frizi ... ilfoglio.it Almeno 24 agenti di sicurezza venezuelani uccisi nell'operazione Usa per la cattura di MaduroIl bilancio delle vittime tra i funzionari di sicurezza venezuelani arriva dopo che domenica il governo di Cuba ha annunciato che anche 32 ufficiali militari e di polizia cubani che lavoravano in Vene ... msn.com Tanto per rimanere un po’ nel dibattito, in tema di referendum e di decreto sicurezza ( un ipertesto sempre in via di aggiornamento e peggioramento): gli stessi che vogliono limitare i Trojans per le indagini delle procure, a partire dal Ministro della Giuspritzia e - facebook.com facebook #AccadeallaCamera questa settima: Ucraina, Transizione 5.0, Venezuela, Crans-Montana, Hannoun, sicurezza, referendum, congedo parentale e Rai: la posizione del Pd sui principali temi discussi in Aula. Guarda la versione integrale su YouTube: youtu.be/ x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.