Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, critica il governo riguardo alle politiche sulla sicurezza, sostenendo che le recenti dichiarazioni si basano più su propaganda che su risultati concreti. In un intervento sul nuovo testo del Viminale, evidenzia come, nel corso degli ultimi tre anni e mezzo, le misure adottate non abbiano portato miglioramenti tangibili nell’ordine pubblico.

"In questi 3 anni e mezzo è stata fatta molta propaganda del Governo sulla sicurezza " attacca il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, intervenendo sull’ultimo testo del Viminale in materia di ordine pubblico. "A me non interessa scontrarmi con la presidente Meloni, ma è innegabile che ci sia stata tanta propaganda e poca sostanza. I sindacati di polizia lamentano che gli organici si stanno costantemente riducendo, non si riesce neppure a coprire il turnover. E questo è un problema di sicurezza che si ripercuote non solo su Rimini ma in tutto il Paese". Il primo cittadino ne ha anche per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza? Propaganda, non sostanza"

Il decreto Sicurezza, al centro del dibattito politico, viene spesso criticato come mera propaganda.

