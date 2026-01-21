Sicurezza integrata a Forlì dalla Regione 142mila euro per il progetto ' Orsi Mangelli - Fabbrica di comunità'

Da forlitoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato 142 mila euro a Forlì per il progetto

Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna continua a investire nei progetti di prevenzione integrata, costruiti insieme ai territori, che hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Progetto 'Scuole aperte', dalla Regione oltre 200 mila euro per Forlì. "Nuovi per coltivare passioni"

Leggi anche: Dal mare alla montagna, promozione integrata del turismo: dalla Regione arrivano 56mila euro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

sicurezza integrata a forlìPrevenzione e sicurezza, dalla Regione 128mila euro per il progetto Oltre stazioneVenti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. corrierecesenate.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.