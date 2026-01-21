Sicurezza integrata a Forlì dalla Regione 142mila euro per il progetto ' Orsi Mangelli - Fabbrica di comunità'

La Regione ha stanziato 142 mila euro a Forlì per il progetto

Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna continua a investire nei progetti di prevenzione integrata, costruiti insieme ai territori, che hanno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

