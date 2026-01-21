Sicurezza in stazione Cisl | Molestie e vandalismi L' uomo denunciato per le aggressioni ignora il Daspo

La Fit Cisl di Ravenna evidenzia preoccupanti episodi di degrado e insicurezza nella stazione ferroviaria, tra molestie e vandalismi. Recentemente, un uomo denunciato per aggressioni ignorava il Daspo, accentuando le difficoltà di chi lavora e si muove quotidianamente nello scalo. La questione sottolinea la necessità di interventi efficaci per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per utenti e addetti.

L'allarme del sindacato: "Il personale percepisce ormai l'intera area esterna e i parcheggi dedicati come una 'zona franca' dove il controllo scarseggia" La Fit Cisl di Ravenna torna a porre l'attenzione sugli episodi di degrado e insicurezza che riguardano lo scalo ferroviario di Ravenna, "trasformando la quotidianità lavorativa in un contesto sempre più critico per chi opera sul campo". Il sindacato riferisce infatti di un altra brutta vicenda che si sarebbe verificata lunedì, quando l'auto di una lavoratrice "è stata vandalizzata mentre si trovava regolarmente parcheggiata all'interno dell'area ferroviaria.

