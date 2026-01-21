Sicurezza in città | partecipate al sondaggio Demopolis per RavennaToday

Da ravennatoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Partecipa al sondaggio Demopolis per RavennaToday e condividi la tua opinione sulla percezione di sicurezza nella tua città e nella tua abitazione. Le tue risposte aiuteranno a comprendere meglio le principali preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza urbana. Confrontarsi su questi temi è importante per favorire un ambiente più sicuro e consapevole. La tua collaborazione è preziosa per approfondire il senso di sicurezza nella nostra comunità.

Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis-RavennaToday chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Sicurezza a Forlì: partecipate al sondaggio Demopolis per ForlìTodayPartecipa al sondaggio Demopolis per ForlìToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua casa.

Sicurezza a Forlì: partecipate al sondaggio Demopolis per RiminiTodayPartecipa al sondaggio Demopolis-RiminiToday sulla sicurezza a Forlì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.