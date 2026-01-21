Sicurezza Governo alla prova

Da quotidiano.net 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessun problema". La versione ufficiale della maggioranza è talmente corale e laconica da autorizzare il legittimo sospetto della reticenza. Qualche problema in realtà c’è, e non su un fronte solo. Se da un lato si consuma il solito braccio di ferro interno sulle poltrone – stavolta per la presidenza Consob – dall’altro si allunga l’ombra, ben più ingombrante, del Colle sul pacchetto sicurezza (65 norme, secondo le ultime bozze). Risultato: il Consiglio dei ministri rinvia tutto. Si farà alla prossima riunione o al massimo entro la fine del mese, giurano da Palazzo Chigi, assicurando che ieri l’approvazione non fosse prevista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sicurezza governo alla prova

© Quotidiano.net - Sicurezza Governo alla prova

Leggi anche: Liberalconservatori, priorità sicurezza. Capezzone: metteteci alla prova

Leggi anche: Il governo accelera sulla manovra: sconti fiscali, tagli alla Rai e fondi per la sicurezza

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Mauri: su sicurezza da governo solo slogan, zero risorse e propaganda contro la realtà

Video Mauri: su sicurezza da governo solo slogan, zero risorse e propaganda contro la realtà

Argomenti discussi: Sicurezza Governo alla prova; Stretta sui cortei e blocco navale per i migranti: il governo ha un nuovo piano sicurezza; Sicurezza pubblica contro libertà democratiche ? La trappola del governo Meloni e il referendum sulla giustizia; Il nuovo decreto sicurezza, banco di prova per il governo ad un anno dalle elezioni.

sicurezza governo alla provaSicurezza, il governo accelera. Subito le norme anti-coltelliLa strategia ROMA La «massima condivisione» sulle norme c’è, ma resta da definire che tipo di contenitore dovrà ospitarle. L’ordine di scuderia che ... ilmessaggero.it

sicurezza governo alla provaGoverno, pronto il Pacchetto sicurezza: rimpatri più veloci e legge salva agentiTutela processuale alle forze dell’ordine, meno discrezionalità dei magistrati sui rimpatri e stretta sulle armi bianche, il nuovo pacchetto sicurezza sarà presentato al prossimo CdM ... panorama.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.