sicurezza governo alla prova

"Nessun problema". La versione ufficiale della maggioranza è talmente corale e laconica da autorizzare il legittimo sospetto della reticenza. Qualche problema in realtà c’è, e non su un fronte solo. Se da un lato si consuma il solito braccio di ferro interno sulle poltrone – stavolta per la presidenza Consob – dall’altro si allunga l’ombra, ben più ingombrante, del Colle sul pacchetto sicurezza (65 norme, secondo le ultime bozze). Risultato: il Consiglio dei ministri rinvia tutto. Si farà alla prossima riunione o al massimo entro la fine del mese, giurano da Palazzo Chigi, assicurando che ieri l’approvazione non fosse prevista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

