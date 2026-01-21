Sicurezza alimentare in cucina | 18 falsi miti che aumentano il rischio di intossicazioni

La sicurezza alimentare in cucina è fondamentale per prevenire rischi e intossicazioni. Tuttavia, molti credono a false convinzioni che possono compromettere le corrette pratiche di preparazione e conservazione. In questo articolo, analizziamo 18 falsi miti comuni, spiegando perché è importante seguire regole chiare e affidabili per garantire pasti sani e sicuri. Una corretta informazione aiuta a ridurre i rischi e a mantenere alta la qualità dei cibi consumati.

S e un esperto o un'esperta di sicurezza alimentare andassero al ristorante, non ordinerebbero una bistecca al sangue. Se ricevessero un bicchiere di latte crudo in una malga, lo rifiuterebbero. Se si trovassero per le mani il barattolo di funghi sott'olio preparato da un amico, non lo aprirebbero. Comprensibile. I dati raccontano di migliaia di italiani con tossinfezioni da cibo, salmonella al primo posto. Quest'estate sono morte quattro persone per colpa della tossina botulinica di conserve contaminate. E a Natale, dopo avere sviluppato sintomi gravi di intossicazione alimentare, sono mancate una madre e sua figlia di 15 anni.

