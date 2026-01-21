Sicurezza a scuola Piantedosi rileva l’uso di coltelli soprattutto tra i ragazzi che appartengono a famiglie di cittadini immigrati precisando che non c’è nessuno stigma

Il Ministro Piantedosi ha evidenziato un aumento dell’uso di coltelli nelle scuole, con una maggiore incidenza tra i ragazzi di famiglie immigrate. Ha precisato che non si tratta di uno stigma, ma di un dato culturale ed educativo. Pur escludendo un'emergenza sicurezza, il ministro sottolinea l’importanza di affrontare il fenomeno con attenzione, mantenendo un approccio equilibrato e senza generalizzazioni.

Matteo Piantedosi interviene, come riporta l'ANSA, sul delicato tema della sicurezza tra i banchi e della violenza minorile. Durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico 20252026 alla Scuola superiore di polizia, il titolare del Viminale ha analizzato il fenomeno, rifiutando l'etichetta dell'emergenza generale ma evidenziando una preoccupante abitudine diffusa negli istituti: il possesso di armi da taglio. Il Ministro ha focalizzato l'attenzione su quello che definisce un problema sistematico, supportato dai dati in possesso del Viminale. Secondo Piantedosi, viene ormai "registrato all'interno delle scuole il sistematico comportamento di portare dietro i coltelli".

