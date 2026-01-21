Sicurezza a Rimini | partecipate al sondaggio Demopolis per RiminiToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per RiminiToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza nella tua città e nella tua abitazione. La tua testimonianza aiuta a comprendere meglio le percezioni e le preoccupazioni dei residenti riguardo alla sicurezza urbana. Il questionario è breve e anonimo: un contributo importante per conoscere meglio la realtà di Rimini.

Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis-RiminiToday chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete. Sicurezza in acqua. Tavola rotonda a Rimini con FIN e Capitaneria di PortoSi è svolto martedì 26 agosto all'interno della Fiera di Rimini il panel sulla sicurezza in mare, promosso dal ministero delle Infrastruttue e dei Trasporti, cui hanno partecipato il Comandante della ... federnuoto.it Sicurezza a Rimini, 366 telecamere attive, nel biennio 2026-2027 ne arrivano altre 120Si consolida la rete di videosorveglianza sul territorio comunale che al 31 dicembre scorso conta complessivamente 366 telecamere operative, di cui ... corriereromagna.it Sicurezza, Rimini sud non ci sta: "Forze dell'ordine, pochi invii da Roma ed è assurdo" facebook Il sindaco di Rimini: "Sicurezza, il tema dei rimpatri è in qualche caso determinante. Meloni Tanta propaganda pochissima sostanza" x.com

