Sicurezza a Livorno | partecipa al nostro sondaggio

Partecipa al nostro sondaggio sulla sicurezza a Livorno. Vogliamo conoscere le vostre opinioni riguardo alla percezione di sicurezza in città e nelle abitazioni, i principali timori e le aree più problematiche. Le vostre risposte ci aiuteranno a comprendere meglio le esigenze della comunità e a promuovere interventi mirati. Contribuisci anche tu a migliorare la sicurezza del tuo quartiere, condividendo la tua esperienza.

