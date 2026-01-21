Sicurezza a Livorno | partecipa al nostro sondaggio
Partecipa al nostro sondaggio sulla sicurezza a Livorno. Vogliamo conoscere le vostre opinioni riguardo alla percezione di sicurezza in città e nelle abitazioni, i principali timori e le aree più problematiche. Le vostre risposte ci aiuteranno a comprendere meglio le esigenze della comunità e a promuovere interventi mirati. Contribuisci anche tu a migliorare la sicurezza del tuo quartiere, condividendo la tua esperienza.
Quanto vi sentite sicuri a Livorno? E nella vostra casa? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete?Sono alcune delle domande del sondaggio sulla sicurezza.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Urban Livorno. . Conferenza stampa del Sindaco sui fatti accaduti lunedì 20 gennaio nella Sala del Consiglio Comunale durante e al termine della Sesta Commissione sulla sicurezza nel quartiere della Venezia - facebook.com facebook
