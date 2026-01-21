Sicurezza a Cesena | partecipate al sondaggio Demopolis per CesenaToday

Partecipa al sondaggio Demopolis-CesenaToday per condividere la tua opinione sulla sicurezza a Cesena. Quanto ti senti sicuro nella tua città e nella tua abitazione? Attraverso questa indagine, desideriamo conoscere le percezioni dei cittadini sui principali timori legati alla sicurezza urbana, contribuendo così a una migliore comprensione delle esigenze della comunità. La tua esperienza è importante per affrontare le questioni del territorio con attenzione e rispetto.

Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis-CesenaToday chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete.

